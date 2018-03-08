В случае ухода в ПСЖ, Зидан намерен подписать основного игрока "Реала"

Теги зинедин зиданпсжреал мадридкарим бензема

В случае ухода в ПСЖ, Зидан намерен подписать основного игрока "Реала"Ближайшим летом главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может перебраться во французский ПСЖ.

В случае такого развития событий, как информирует испанская пресса, 45-летний будет готов попросить руководство парижан подписать форварда королевского клуба Карима Бензема. Учитывая, что "сливочные" планируют расстаться с нападающим по окончанию текущего сезона, вполне возможно, что этот трансфер таки может состояться.

Напомним, Зидан высказался об отсутствии Бэйла в стартовом составе своей команды. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 27 69
2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 27 53
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 27 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
17 Леванте 27 21
18 Лас Пальмас 26 20
19 Депортиво Ла-Корунья 27 19
20 Малага 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов