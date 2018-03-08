В случае ухода в ПСЖ, Зидан намерен подписать основного игрока "Реала"
Ближайшим летом главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может перебраться во французский ПСЖ.
В случае такого развития событий, как информирует испанская пресса, 45-летний будет готов попросить руководство парижан подписать форварда королевского клуба Карима Бензема. Учитывая, что "сливочные" планируют расстаться с нападающим по окончанию текущего сезона, вполне возможно, что этот трансфер таки может состояться.
Напомним, Зидан высказался об отсутствии Бэйла в стартовом составе своей команды. | soccernews.ru
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