В случае ухода в ПСЖ, Зидан намерен подписать основного игрока "Реала"

Ближайшим летом главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может перебраться во французский ПСЖ.

В случае такого развития событий, как информирует испанская пресса, 45-летний будет готов попросить руководство парижан подписать форварда королевского клуба Карима Бензема. Учитывая, что "сливочные" планируют расстаться с нападающим по окончанию текущего сезона, вполне возможно, что этот трансфер таки может состояться.

Напомним, Зидан высказался об отсутствии Бэйла в стартовом составе своей команды. | soccernews.ru