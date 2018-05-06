В случае ухода в "Ювентус", Каррера может забрать с собой двух ключевых игроков "Спартака"

Ближайшим летом главный тренер московского "Спартака" Массимо Карерра может возглавить туринский "Ювентус".

При этом, как информирует Juvelive.it., 54-летний итальянский специалист рассчитывает привести с собой на "Альянц Стэдиум" ключевого полузащитника "красно-белых" Фернандо и их ведущего вингера Квинси Промеса.

Напомним, Червиченко прокомментировал возможный уход Карреры в "Ювентус". | soccernews.ru