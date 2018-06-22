В случае увольнения Сампаоли получит 20 миллионов евро

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли получит неустойку в размере 20 миллионов евро, если его досрочно уволят из команды.

По данным СМИ, игроки национальной команды после разгромного поражения от Хорватии (0:3) попросили футбольное руководство страны сменить главного тренера перед заключительной встречей в группе.

Контракт Сампаоли с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитан на пять лет.

Сампаоли возглавил сборную Аргентины летом 2017 года.

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