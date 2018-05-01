В случае выигрыша Лиги Чемпионов "Реал" догонит "Барселону" по количеству завоеванных трофеев

Теги реал мадридбарселона

В случае выигрыша Лиги Чемпионов "Реал" догонит "Барселону" по количеству завоеванных трофеевВ случае выигрыша Лиги Чемпионов мадридский "Реал" догонит каталонскую "Барселону" по количеству завоеванных трофеев.

Так, на сегодняшний день, по подсчетам goal.com, "сине-гранатовые" выиграли 89 титулов, а королевский клуб - всего на один меньше:

Напомним, Пике призвал "Реал" сделать чемпионский коридор "Барселоне". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 35 59
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
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