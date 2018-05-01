В случае выигрыша Лиги Чемпионов "Реал" догонит "Барселону" по количеству завоеванных трофеев

В случае выигрыша Лиги Чемпионов мадридский "Реал" догонит каталонскую "Барселону" по количеству завоеванных трофеев.

Так, на сегодняшний день, по подсчетам goal.com, "сине-гранатовые" выиграли 89 титулов, а королевский клуб - всего на один меньше:

Напомним, Пике призвал "Реал" сделать чемпионский коридор "Барселоне". | soccernews.ru