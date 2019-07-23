В СМИ попало видео с инцидентом после матча "Ростов" - "Спартак"

В сети выложили новое видео, на котором показаны события после игры 2-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Спартаком" (2:2).

Напомним, что после игры, которая проходила в "Ростове", фанатов "Спартака" заблокировали в подтрибунном помещении.

На видео показано, как сотрудники арены не пускали болельщиков к выходу. Позже было дано разрешение выпускать по одному человеку. Болельщики начали выходить, однако была давка. Позже некоторые фанаты "Спартака" пострадали от действий прибывших на место сотрудников ОМОН.

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