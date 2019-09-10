В СМИ появились данные о зарплате Буффона в "Ювентусе"
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон получает практически меньше всех в команде, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, зарплата голкипера в туринском клубе составляет 1,5 миллиона евро в год и это предпоследнее место в зарплатной ведомости команды. Меньше Буффона зарабатывает только третий вратарь Карло Пинсольо, чем оклад составляет 300 тысяч евро в год.
Напомним, что 41-летний Буффон перешел в "Ювентус" нынешним летом из ПСЖ на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча, дважды попал в заявку команды на матчи Серии А.
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|Команда
|М
|О
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|Болонья
|2
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|Лацио
|1
|3
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|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
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|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
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|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0