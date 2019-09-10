В СМИ появились данные о зарплате Буффона в "Ювентусе"

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В СМИ появились данные о зарплате Буффона в "Ювентусе"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон получает практически меньше всех в команде, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, зарплата голкипера в туринском клубе составляет 1,5 миллиона евро в год и это предпоследнее место в зарплатной ведомости команды. Меньше Буффона зарабатывает только третий вратарь Карло Пинсольо, чем оклад составляет 300 тысяч евро в год.

Напомним, что 41-летний Буффон перешел в "Ювентус" нынешним летом из ПСЖ на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча, дважды попал в заявку команды на матчи Серии А.

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