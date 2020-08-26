В СМИ появились детали ухода Месси из "Барселоны"

1 Теги лионель мессибарселона

В СМИ появились детали ухода Месси из "Барселоны"

В СМИ появляются новые версии того, почему нападающий "Барселоны" Лионель Месси решил покинуть клуб.

По данным издания RAC 1, аргентинец решил сменить команду из-за того, что руководство решило понизить капитану зарплату. Футболист отказался от сокращения оклада и заявил, что президент в прошлом много раз жульничал и переговоров больше не будет.

По данным Cadena Cope, нападающий не верит, что нынешнее руководство клуба приведет команду к успеху.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Не пропустите: Месси решил покинуть "Барселону" после разговора с Куманом. | http://soccernews.ru
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