В СМИ появились фотографии третьего комплекта формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2019/20

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В СМИ появились фотографии третьего комплекта формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2019/20

Стало известно, как будет выглядеть третья форма "Манчестер Юнайтед" на сезон-2019/20. Снимки появились на Footy Headlines.

Комплект выполнен в черном цвете с ярко красным логотипом на груди. Логотипы спонсоров будет в белом цвете. Также на форме будет присутствовать роза - один из символов Манчестера. 

Кроме того, присутствует надпись: "110 лет - 1909-2019". Это отсылка к победе в Кубке Англии в 1909 году.

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