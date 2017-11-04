В событийном поединке "Ливерпуль" на выезде громит "Вест Хэм"

Субботняя программа 11-го тура английской Премьер-Лиги завершалась центральным событием этого игрового дня, в рамках которого "Ливерпуль" приехал в Лондон, чтобы навестить "Вест Хэм". В текущем сезоне игра обеих команд с учетом их амбиций оставляет желать лучшего. Мерсисайдцы уже успели много очков растранжирить, серьезно отстав от двух манчестерских лидеров. Лондонцы же оббивают порог зоны вылета, а их главный тренер Славен Билич уже давно ходит по краю пропасти, рискуя быть уволенным в разгар кампании. Собственно, если верить руководству "молотобойцев", то этот матч должен был быть решающим для хорватского специалиста относительно его дальнейшей судьбы в клубе.

Билич не удивил ничем, выпустив прогнозируемый стартовый состав. В то время, как его коллега Юрген Клопп сделал определенные изменения в стартовом протоколе. Неожиданно с первых минут появился Садио Мане, который только восстановился после травмы и было бы логично его выпустить на замену. Также чуть ли не впервые в старте на матче Премьер-Лиги в красной футболке вышел Алекс Окслейд-Чемберлен.

Гости очень резво начали поединок, без раскачки побежав на ворота соперника. А первый удар по воротам Джо Харта нанес Фирмино уже на второй минуте. Тем не менее, "Вест Хэм" ответил очень скоро и куда опаснее. Выйдя на свидание с Миньоле, Андре Айю перебросил бельгийского кипера, но мяч угодил в перекладину. На экваторе первого тайма "красные" воспользовались грубой позиционной ошибкой хозяев при подаче собственного углового, соорудив быструю контратаку, в которой Мане ассистировал Салаху.

Не успели "молотки" отойти от пропущенного мяча, как тут же пропустили второй. Каким-то непонятным образом Марк Нобл зряче срезал мяч в свои ворота и если с выстрелом капитана лондонцев Харт справился, то справиться с добиванием Матипа у английского стража ворот шансов уже не было. В оставшееся время первой 45-ти минутки подопечные Билича как-то расклеились, позволяя ливерпульцам неспешно перекатывать сферу по полю без особого продвижения вперед.

Перерыв пошел на пользу хозяев, потому как во второй тайме "Вест Хэм" начал играть агрессивнее. На 55-й минуте "молотобойцы" отквитали один гол. На этот раз грубую ошибку допустил Джо Гомез, пустив себе за спину Лансини, который элегантно перебросил Миньоле. Тем не менее, не прошло и минуты, как "Ливерпуль" вернул себе преимущество с разницей в два мяча. Фирмино сделал все, чтобы забил Окслейд-Чемберлен и Алекс хоть и со второй попытки, но засунул мяч в ворота хозяев.

Вплоть до 75-й минуты шел веселый футбол, с обоюдно опасными выпадами. Ну а потом снял все вопросы о победителе матча Салах, забив бильярдным ударом в дальний угол, тем самым оформив дубль. Таким образом, мерсисайдцы в событийном и ярком поединке разбираются с "Вест Хэмом", догоняя "Арсенал " и "Челси " в турнирной таблице.

"Вест Хэм" – "Ливерпуль" – 1:4

Голы: Салах, 21 – 0:1, Матип, 24 – 0:2, Лансини, 55 – 1:2, Окслейд-Чемберлен, 56 – 1:3, Салах, 75 – 1:4

"Вест Хэм": Харт, Рид, Куяте, Огбонна, Фернандеш (Кэрролл, 46), Обьянг, Лансини, Нобл (Арнаутович, 61), Крессуэлл, А. Айю, Чичарито (Д. Сако, 72)

"Ливерпуль": Миньоле, Гомез, Матип, Клаван, Морено, Окслейд-Чемберлен (Ловрен, 87), Джан, Вейналдум, Салах, Мане (Милнер, 77), Фирмино (Соланке, 87)

Богдан Архипенко

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