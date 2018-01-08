В событийном поединке "Сельта" вырывает ничью у мадридского "Реала"

Воскресная программа 18-го тура испанской Ла Лиги закрывалась интереснейшим противостояние на "Балаидосе", где местная "Сельта" принимала действующего чемпиона мадридский "Реал". В нынешнем сезоне галисийцы выступают не так ярко и продуктивно, впрочем, как и "сливочные". Несмотря на то, что испанский чемпионат еще даже не достиг своего экватора, подопечные Зинедина Зидана, кажется потеряли все шансы побороться за чемпионский титул, потому как "Барселона" ныне просто безупречна. Тем не менее, за вторую строчку можно и нужно бороться с "Атлетико" и "Валенсией", но для этого терять очки в таких матчах категорически противопоказано.

Тренерский штаб королевского клуба с учетом всех кадровых потерь выставил прогнозируемый состав. Место дисквалифицированного Дани Карвахаля на правом фланге обороны занял Ашраф Хакими, в центре - капитана Серхио Рамоса уже по традиции заменил Начо, а пару Криштиану Роналду на острие атаки в отсутствии Карима Бензема составил наконец восстановившейся после травмы Гарет Бэйл. У Хуана Карлоса Унсуэ кадровых проблем не было, поэтому никаких сюрпризов относительно стартовой одиннадцатки и быть не могло.

С первых же минут "Реал" устремился в атаку, тем не менее, первый опасный момент возник как раз-таки у ворот Кейлора Наваса. Лишь штанга спасла "галактикос" от пропущенного гола после удара Яго Аспаса. В целом, на протяжении всего первого тайма обе команды больше созидали, нежели думали о каких-либо защитных действиях. При такой игре гол рано или поздно должен был случиться. И вот на 33-й минуте хозяева повели в счете: Роналду потерял мяч, после чего "Сельта" соорудила быструю контратаку, в результате которой Даниэль Васс вывалился на свидание с коста-риканским голкипером и элегантно того перебросил.

Не долго музыка играла на галисийской улице. Уже спустя три минуты мадридцы восстановили паритет: Гарет Бэйл на скорости ворвался в штрафную и пробил точно в дальний угол. А еще через две минуты валлиец оформил дубль, таким образом выведя гостей вперед.

Вместе со свистком, сигнализирующем о начале второй 45-ти минутки команды продолжили действовать на встречных курсах, играя практически без середины поля. Как для испанского футбола, галисийцы и мадридцы демонстрировали высокую скорость, не давая ни на мгновение перевести друг другу дыхание. Время едва перевалило за экватор второго тайма, как подопечные Унсуэ получили возможность сравнять счет с пенальти. Навас сбил в своей штрафной площади Яго Аспаса, сам пострадавший подошел к "точке", но пробил откровенно плохо и мяч легко парировал вратарь мадридцев.

Надо отдать должное "кельтам", что они не стали упускать руки и продолжили охоту за ничьей, а на 82-й минуте им таки улыбнулась удача. Васс навесной передачей с фланга нашел голову Макси Гомеса, которому никто не помешал расстрелять первого номера "сливочных".

"Сельта" – "Реал" Мадрид – 2:2

Голы: Васс, 33 – 1:0, Бэйл, 36 – 1:1, Бэйл, 38 – 1:2, Макси Гомес, 82 – 2:2

"Сельта": Рубен, Мальо, Ронкалья, Кабраль, Хонни, Васс (Хосабед, 90+1), Радоя (Лоботка, 73), Эрнандес, Яго Аспас, Макси Гомес, Систо (Эмре Мор, 73)

"Реал": Навас, Хакими, Варан, Начо, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич (Васкес, 76), Иско (Ковачич, 77), Бэйл (Асенсио, 84), Роналду

На 72-й минуте Яго Аспас не реализовал пенальти (вратарь)

Богдан Архипенко

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