В "Сочи" коронавирусом заразились два вратаря

Сразу четыре футболиста "Сочи" заразились коронавирусом, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, положительный результат на коронавирус показали тесты вратарей Николая Заболотного и Сергея Самка. Подозрение у защитника Михи Мевли. Кроме того, коронавирус подтвержден у пятерых сотрудников "Сочи".

Матч 29-го тура чемпионата России "Тамбов" - "Сочи" отменен. Скорее всего, сочинцам засчитают техническое поражение со счетом 0:3. В этом случае "Тамбов" сохранит место в Российской Премьер-Лиге, а "Крылья Советов" вылетят в ФНЛ.

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