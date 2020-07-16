В "Сочи" коронавирусом заразились два вратаря

Теги фк сочиниколай заболотныймиха мевлякоронавирус

В "Сочи" коронавирусом заразились два вратаря

Сразу четыре футболиста "Сочи" заразились коронавирусом, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, положительный результат на коронавирус показали тесты вратарей Николая Заболотного и Сергея Самка. Подозрение у защитника Михи Мевли. Кроме того, коронавирус подтвержден у пятерых сотрудников "Сочи".

Матч 29-го тура чемпионата России "Тамбов" - "Сочи" отменен. Скорее всего, сочинцам засчитают техническое поражение со счетом 0:3. В этом случае "Тамбов" сохранит место в Российской Премьер-Лиге, а "Крылья Советов" вылетят в ФНЛ.

Не пропустите: "Манчестер Сити" может купить долю в "Сочи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Задержаны лица, сломавшие фигуру Дзюбы в Подмосковье

Задержаны лица, сломавшие фигуру Дзюбы в Подмосковье

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов