В "Сочи" может перейти восьмой игрок "Зенита"

"Сочи" продолжает работать над усилением состава, ориентируясь в основном на игроков питерского "Зенита".

Как сообщают российские СМИ, южане могут подписать восьмого футболиста "сине-бело-голубых" в текущее трансферное окно.

Ранее к "Сочи" присоединились Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Антон Заболотный.

Новая цель клуба - защитник Миха Мевля. 29-летний словенец, скорее всего, сменит команду уже на следующей неделе.

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