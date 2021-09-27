В "Сочи" назвали истерическим поведение "Краснодара" после очного матча РПЛ

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Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко отреагировал на высказывание коллеги из "Краснодара" Владимира Хашига о судействе в очном матче 9-го тура РПЛ.

"Быки" разгромили соперника со счётом 3:0, однако завершали игру вдевятером. После встречи гендир клуба раскритиковал работу бригады арбитров, в частности, отвечающего за VAR Владислава Безбородова.

"Не очень профессиональное выступление Хашига. Не понимаю, чем вызвано такое истерическое и эмоциональное поведение. Пишите, оспаривайте судейство, если хотите. Есть процедура. Вчера было нормальное и объективное судейство.

Мы проиграли, да, но по высказыванию Хашига... Я лучше промолчу. Пусть это останется на его совести. Это не красит руководителя "Краснодара". Мы выше этого", - сказал Рубашко.

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