В "Сочи" назвали истерическим поведение "Краснодара" после очного матча РПЛ
Фото твиттер ТАСС
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко отреагировал на высказывание коллеги из "Краснодара" Владимира Хашига о судействе в очном матче 9-го тура РПЛ.
"Быки" разгромили соперника со счётом 3:0, однако завершали игру вдевятером. После встречи гендир клуба раскритиковал работу бригады арбитров, в частности, отвечающего за VAR Владислава Безбородова.
"Не очень профессиональное выступление Хашига. Не понимаю, чем вызвано такое истерическое и эмоциональное поведение. Пишите, оспаривайте судейство, если хотите. Есть процедура. Вчера было нормальное и объективное судейство.
Мы проиграли, да, но по высказыванию Хашига... Я лучше промолчу. Пусть это останется на его совести. Это не красит руководителя "Краснодара". Мы выше этого", - сказал Рубашко.
Не пропустите: В РФС ответили на претензии гендиректора "Краснодара" к судейству в игре с "Сочи". | http://soccernews.ru
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