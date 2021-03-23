В "Сочи" объяснили задержку зарплат

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко дал комментарии по поводу появившейся информации о задержке зарплат в клубе.

Ранее сообщалось, что футболистам только недавно заплатили за январь.

"Это технический момент. Февральская зарплата закрывается в марте, месяц ещё не закончился, так что даже не вижу поводов для каких-то обсуждений. У нас всё нормально", - сказал Рубашко.

"Сочи" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 23 турах.

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