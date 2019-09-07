В "Сочи" опровергли интерес к Мамаеву

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко заявил, что информация об интересе клуба к хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву не соответствует действительности.

"Мамаев в "Сочи"? Мы даже не рассматривали этот вариант", - сказал Рубашко.

Ранее в российской прессе появились новости о желании "Сочи", "Урала" и "Ахмата" заполучить скандального полузащитника.

Напомним, что Мамаев вскоре станет свободным агентом. "Краснодар" хочет расторгнуть контракт с ним из-за истории с уголовным преследованием.

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