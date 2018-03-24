В Сочи откроют Парк футбола к ЧМ-2018

В Сочи в субботу состоится церемония открытия Парка футбола чемпионата мира-2018.

Мероприятие посетит легендарный форвард сборной Португалии Нуну Гомеш.

"Гостей мероприятия ждет яркая и разнообразная программа: в каждом городе запланированы мастер-классы и автограф-сессии международных и российских звезд футбола. Также гостей будут радовать футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы", - отметили в оргкомитете

Напомним, что в Сочи пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Португалия - Испания (15 июня), Бельгия - Панама (18 июня), Германия - Швеция (23 июня) и Австралия - Перу (26 июня), а также игру 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (7 июля).

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