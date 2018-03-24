В Сочи откроют Парк футбола к ЧМ-2018

Теги

В Сочи откроют Парк футбола к ЧМ-2018В Сочи в субботу состоится церемония открытия Парка футбола чемпионата мира-2018.

Мероприятие посетит легендарный форвард сборной Португалии Нуну Гомеш. 

"Гостей мероприятия ждет яркая и разнообразная программа: в каждом городе запланированы мастер-классы и автограф-сессии международных и российских звезд футбола. Также гостей будут радовать футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы", - отметили в оргкомитете

Напомним, что в Сочи пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Португалия - Испания (15 июня), Бельгия - Панама (18 июня), Германия - Швеция (23 июня) и Австралия - Перу (26 июня), а также игру 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (7 июля).

Читайте:  Дани Алвес назвал слабую сторону мяча ЧМ-2018 | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов