В "Сочи" отреагировали на информацию о возможном переходе Джанаева в "Зенит"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о том, что вратарь команды Сослан Джанаев в летнее трансферное окно может в петербургский "Зенит".

"Даже комментировать ничего не хочу. Обратитесь в те издания, которые печатают такое. Принципиально такие вещи не комментирую. Это не более, чем вброс", — приводит слова Рубашко "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 33-летний Джанаев провел за "Сочи" 20 матчей во всех турнирах и пропустил 20 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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