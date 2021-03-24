В "Сочи" отреагировали на информацию об интересе к Гончаренко
Фото: твиттер "Тульский футбол"/Автор неизвестен
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко опроверг информацию о том, что клуб может пригласить бывшего главного тренера московского ЦСКА Виктор Гончаренко вместо нынешнего наставника Владимира Федотова.
"Гончаренко где только уже ни видят: и в "Краснодаре", и везде уже. Я не хочу даже это комментировать. Такое ощущение, что мы где-то на завалинках сидим, и нам делать больше нечего, кроме как слухи обсуждать. Пишут про возможный уход Федотова? Вот молодцы. Тем, кто дает эти фейки, надо дать клуб поуправлять", - приводит слова Рубашко Sport24.
Напомним, что Гончаренко покинул ЦСКА 23 марта и теперь является безработным.
"Сочи" под руководством Федотова в нынешнем сезоне занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 23 матчах 40 очков. От зоны Лиги Чемпионов сочинский клуб отстает на четыре очка.
Не пропустите: ЦСКА опубликовал ролик ярких моментов с Гончаренко (видео). | http://soccernews.ru
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