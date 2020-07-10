В "Сочи" отрицают планы заключить с Кокориным полноценный контракт

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко отреагировал на информацию, что клуб намерен предложить нападающему Александру Кокорину контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.

"Сочи" предложит контракт Кокорина с зарплатой 3 миллиона? Эта информация - вброс и фейк! Такие разговоры беспочвенны, футболист принадлежит другому клубу", - сказал Рубашко.

Напомним, что до конца июля 29-летний футболист связан контрактом с "Зенитом", а с февраля он выступает за "Сочи" на правах аренды.

В составе южан Кокорин забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 9 матчах.

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