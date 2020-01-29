В "Сочи" по-прежнему надеются на переход Кокорина



Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко заявил, что в клубе сохраняют надежду на переход нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который был переведен в "Зенит-2".

"Пока комментировать нечего. Все будет ясно через пару дней. Кокорин едет на сборы с "Зенитом-2"? Да, это так. Они летят тоже в Турцию, как и мы. Надеюсь, там он к нам и присоединится", - приводят слова Рубашко российские СМИ.

Ранее сообщалось, что о переходе Кокорина на правах аренды до конца сезона договорились лично владелец "Сочи" Борис Ротенберг и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. При этом сам футболист, а также главный тренер "Зенита" Сергей Семак выступают против трансфера.

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