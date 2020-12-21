В "Сочи" пояснили, зачем сотрудник клуба встречался с судьей после игры со "Спартаком"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал, зачем сотрудник клуба встречался с судьёй после матча 18-го тура РПЛ со "Спартаком".

"Все клубы, которые проводят матчи дома, должны быть в контакте с арбитрами. Нам нужно их встретить, проводить. К нему после матча в ресторане подходил начальник команды. В РФС уже проходит рассмотрение проект, при котором клубы не должны иметь контактов с судейской бригадой. И в "Сочи" проект поддерживают. Но пока нам нужно встретить бригаду в аэропорту, разместить, привезти на стадион. Не нужно в этом искать криминал. Станет проще, когда по правилам такие контакты будут ограничены. Спиртное на столе? Не знаю, был там алкоголь или не был, поэтому мне тут сложно что-то говорить", — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом "Чемпионата".



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