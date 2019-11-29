В "Сочи" прокомментировал эпидемию ангины среди футболистов команды

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В "Сочи" прокомментировал эпидемию ангины среди футболистов команды

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко выступил с заявлением касательно болезни футболистов.

"У четырех-пяти игроков была температура. Они находятся в одном помещении, поэтому так много и заболело. Надеюсь, что они будут готовы к следующей игре", - сказал Рубашко.

Ранее сообщалось, что ангиной заболели сразу 10 футболистов команды. На этих выходных "Сочи" предстоит сыграть против "Оренбурга".

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