В "Сочи" прокомментировали информацию о переговорах с Газизовым

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о том, что сочинский клуб провел переговоры с бывшим генеральным директором "Спартака" Шамилем Газизовым.

"Не хочется обращать внимание на такие вбросы. Видимо, кому-то очень нравится желтый цвет", — приводит слова Рубашко журналиста Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Напомним, что Газизов получил работу в "Спартаке" летом 2020 года, но всего спустя пять месяцев был отправлен в отставку.

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