В "Сочи" прокомментировали информацию о возможном возвращении Кокорина

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В "Сочи" прокомментировали информацию о возможном возвращении Кокорина

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию, что клуб может вернуть нападающего Александра Кокорина, который выступает за московский "Спартак".

"Не понимаю, откуда появляется эта информация. Кокорин находится на контракте в "Спартаке". Сколько можно придумывать и раскачивать эту тему?" — приводит слова Рубашко "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что 29-летний Кокорин самовольно улетел в отпуск на Мальдивы, хотя руководство "Спартака" требовало от него остаться в Москве для прохождения курса реабилитации после травмы.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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