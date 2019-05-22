В "Сочи" прокомментировали интерес к Глушакову и Денисову

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко отреагировал на слухи о том, что клуб заинтересован в услугах Игоря Денисова и Дениса Глушакова.

"О нашей трансферной деятельности можно узнать на наших официальных ресурсах. Мы всегда интересуемся опытными футболистами, однако мне не понятно почему фигурируют фамилии именно Денисова и Глушакова. Я не хочу распространять ложную информация, но у этих слухов нет никаких оснований", - заявил Рубашко.

Напомним, что соглашения Денисова с "Локомотивом" и Глушакова со "Спартаком" действуют до лета 2020 года.

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