В "Сочи" рассказали, когда клуб поборется за чемпионство

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко выразил мнение, что через некоторое время сочинский клуб сможет бороться за титул чемпиона Российской Премьер-Лиги.

"Надо немного расслабиться и отдохнуть, а потом готовиться к новому сезону и Лиге конференций. Хотел бы сказать спасибо всем, кто болел и верил в "Сочи".

У нас шаг вперед каждые два года – из второй лиги в первую, из ФНЛ в РПЛ, теперь в еврокубки. Ждать ли чемпионство через два года? Будем все делать для этого", – приводит слова Рубашко "Чемпионат".

В нынешнем сезоне "Сочи" занял пятое место в чемпионате России и завоевал путевку в новый еврокубок - Лигу конференций. Сочинцы начнут свой путь в турнире со 2-го квалификационного раунда.

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