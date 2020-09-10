В "Сочи" уточнили сроки восстановления Ивелина Попова

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В "Сочи" уточнили сроки восстановления Ивелина Попова

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сделал заявление о травме и сроках восстановления полузащитника Ивелина Попова.

"Ивелин действительно выбыл на долгий срок. На 6 месяцев или меньше - зависит от реабилитации. Его прооперировали в Барселоне. Сейчас он пройдёт там небольшую реабилитацию и позже прилетит в Сочи. Диагноз? Надрыв передней крестообразной связки. Принято было решение его оперировать. Доктор сказал, что была произведена реконструкция", - сказал Рубашко.

Ранее сообщалось, что болгарский хавбек может пропустить до 8 месяцев.

Напомним, что Попов только 23 августа стал игроком "Сочи" и в дебютном матче получил травму.

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