В "Сочи" заявили о готовности к прохождению лицензирования для еврокубков

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о соответствии клуба правилам финансового фэйр-плей на фоне возможного попадания команды в еврокубки.

"Что касается финансового фэйр-плей, то мы проходим лицензирование для еврокубков. Если мы туда попадём, то будем готовы. Наш нынешний успех - симбиоз на всех участках. Каждый работник старается выкладываться на полную. Не может быть хорошего результата, если что-то работает не так. Да, иногда происходят осечки, но сейчас всё хорошо. А иногда всё работает, а результат не всегда приходит. Тем более в это время пандемии, никогда не знаешь, как кто восстановится и так далее. Но пока у нас всё хорошо", - сказал Рубашко.

"Сочи" набрал 36 очков в 20 турах РПЛ и занимает третье место в турнирной таблице лиги.

Пока Россия занимает седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА. Это позволяет заявить пять клубов на сезон еврокубков: два - в Лигу Чемпионов, один - в Лигу Европы и два - в Лигу Конференций.

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