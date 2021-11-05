В соцсетях тролят Тадича, который врезался пахом в штангу

Теги аяксдушан тадичборуссия дортмунд

В соцсетях тролят Тадича, который врезался пахом в штангу

Фото инстаграм Душана Тадича

Нападающий "Аякса" Душан Тадич стал героем мемов после матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" (3:1).

Напомним, что 32-летний футболист врезался пахом в штангу, когда сравнивал счёт в гостевой игре.

По окончании поединка серб пошутил о произошедшем, написав в твиттере: "Надеюсь, штанга в порядке".

Между тем, в соцсетях начали тролить Тадича. К примеру, было вот такое предположение, в каком виде форвард вернулся в Амстердам.

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