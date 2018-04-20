В "Сокольниках" установят огромную вувузелу к ЧМ-2018

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В "Сокольниках" установят огромную вувузелу к ЧМ-2018В московском парке "Сокольники" к старту Чемпионата Мира-2018 установят арт-объект "Огромная вувузела".

Об этом заявил директор парка Андрей Лапшин. По его словам, размеры вувузелы будут большими, и парк подаст заявку в Книгу рекордов Гиннесса. 

"В преддверии чемпионата мира по футболу в парке появится арт-объект "Огромная вувузела", благодаря которому у посетителей парка будет больше возможностей сделать оригинальные фотографии", - сказал Лапшин. 

Вувузелы получили известность на ЧМ-2010 в ЮАР, где болельщики регулярно их использовали.

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