В "Сьоне" расторгли контракт с игроками, отказавшимися от понижения зарплаты из-за коронавируса

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В "Сьоне" расторгли контракт с игроками, отказавшимися от понижения зарплаты из-за коронавируса

В "Сьоне" из-за коронавируса происходят радикальные изменения в отношении футболистов. Об этом сообщает Blick.

По данным источника, всем футболистам, скорее всего, урежут зарплату до 11 723 миллионов евро.

Те, кто хотел проконсультироваться с юристами или просто не успели ответить, получили уведомлениях о расторжении контратак.

По информации Blick, всем игрокам было предложено урезать зарплату до 12 350 швейцарских франков (около 11 723 евро).

Напомним, в "Сьоне" выступают Сейду Думбия, Александр Сонг, Жоан Джуру и Пайтим Касами.

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