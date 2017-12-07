В соперники "Челси" по 1/8 финала Лиги Чемпионов могут достаться только три из восьми сеянных команд

В соперники лондонскому "Челси" по 1/8 финала Лиги Чемпионов могут достаться только три из восьми сеянных команд.

Так, в первом раунде стадии плей-офф самого престижного клубного европейского турнира "аристократы" не смогут сыграть против занявших первые места в своих группах "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и лондонского "Тоттенхэма" из-за национальных ограничений. Итальянская же "Рома" исключается в качестве соперника для "синих" ввиду их выступлений в одном квартете в осенней стадии ЛЧ. Поэтому среди вероятных соперников "Челси" остались каталонская "Барселона", французский ПСЖ и турецкий "Бешикташ".

Напомним, Азар уже высказался о вероятной встрече с "Барселоной" или ПСЖ. | soccernews.ru