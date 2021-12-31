В составе "Монако" вспышка коронавируса. Головин не заразился
Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен
В составе "Монако" случилась вспышка коронавируса, сообщает "Чемпионат".
По информации источника, в клубе из княжества девять футболистов первой команды сдали положительные тесты на коронавирус.
Отмечается, что российский полузащитник Александр Головин, который впервые провел тренировку в общей группе "Монако" в четверг после возвращения из небольшого отпуска, сдал отрицательный тест.
Ранее сообщалось, что уже в самое ближайшее время "Монако" уволит с поста главного тренера Нико Ковача.
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