В составе "Монако" вспышка коронавируса. Головин не заразился

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В составе "Монако" вспышка коронавируса. Головин не заразилсяФото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

В составе "Монако" случилась вспышка коронавируса, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, в клубе из княжества девять футболистов первой команды сдали положительные тесты на коронавирус.

Отмечается, что российский полузащитник Александр Головин, который впервые провел тренировку в общей группе "Монако" в четверг после возвращения из небольшого отпуска, сдал отрицательный тест.

Ранее сообщалось, что уже в самое ближайшее время "Монако" уволит с поста главного тренера Нико Ковача. 

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