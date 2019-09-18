В составе "Реала" больше французов, чем у ПСЖ, а у парижан больше испанцев

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В составе "Реала" больше французов, чем у ПСЖ, а у парижан больше испанцев

В рамках 1-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов ПСЖ принимает "Реал".

Отметим, что у ПСЖ на поле всего один француз (Преснель Кимпембе) и два испанца (Хуан Бернат и Пабло Сарабия).

В то время как "Реал" выпустил одного испанца (Дани Карвахаль) и троих французов (Рафаэль Варан, Ферлан Менди и Карим Бензема).

После первого тайма ПСЖ ведет со счетом 2:0. Гол Гарета Бэйла был отменен после просмотра VAR.

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