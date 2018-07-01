В составе сборной Испании только один игрок находится под угрозой дисквалификации на 1/4 финала ЧМ
В составе сборной Испании только один игрок находится под угрозой дисквалификации на 1/4 финала Чемпионата Мира.
Так, пропустить следующую игру своей команды на мундиале, в случае сегодняшней победы над Россией, рискует полузащитник "красной фурии" Серхио Бускетс. Если сегодня 29-летний хавбек получит желтую карточку, он пропустит четвертьфинальный поединок ЧМ-2018.
Напомним, Фернандо Торрес обратился к сборной Испании перед игрой с Россией.| soccernews.ru
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