В составе "Зенита" пять игроков оцениваются выше, нежели весь состав минского "Динамо"

В составе питерского "Зенита" сразу пять игроков оцениваются выше, нежели весь состав минского "Динамо" из 24-х игроков.

Так, трансферная стоимость всех футболистов белорусского клуба, согласно данным Transfermarkt, равняется 8,7 миллиона евро. В стане "сине-бело-голубых" больше этой суммы стоят Эммануэль Маммана (12 миллионов евро), Леандро Паредес (20), Себастьян Дриусси (12), Александр Кокорин (11) и Артем Дзюба (10).

В сумме состав "Зенита" оценивается в 149,85 миллиона евро.

Напомним, минское "Динамо" разгромило "Зенит" со счетом 4:0. | soccernews.ru