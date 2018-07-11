В сотрясении ли дело? Кариус совершил очередной вратарский ляп

Теги ливерпульлорис кариустранмир роверс

В сотрясении ли дело? Кариус совершил очередной вратарский ляп

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус вновь подвёл свою команду, совершив грубую ошибку в товарищеском матче против "Транмир Роверс".

Напомним, что Кариус дважды "привозил" в последнем финале Лиги Чемпионов против "Реала", однако тогда неудачи немецкого стража ворот объясняли сотрясением мозга.

Не пропустите: Кариус останется основным голкипером "Ливерпуля". | http://soccernews.ru

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