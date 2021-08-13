В "Спартаке" анонсировали продление контракта с Джикией
Фото твиттер "Спартака"
Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков дал понять, что вскоре клуб заключит новый контракт с капитаном Георгием Джикией.
"Когда будет продлён контракт с Джикией? В ближайшее время", - сказал функционер.
Действующий договор между сторонами истекает по окончании сезона 2021/22.
27-летний Джикия выступает за "Спартак" с января 2017 года, сыграл 137 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
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