В "Спартаке" анонсировали продление контракта с Джикией

Фото твиттер "Спартака"

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков дал понять, что вскоре клуб заключит новый контракт с капитаном Георгием Джикией.

"Когда будет продлён контракт с Джикией? В ближайшее время", - сказал функционер.

Действующий договор между сторонами истекает по окончании сезона 2021/22.

27-летний Джикия выступает за "Спартак" с января 2017 года, сыграл 137 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

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