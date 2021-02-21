В "Спартаке" дали оценку пенальти в ворота команды в матче с "Динамо"

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что в клубе считают закономерным пенальти в ворота команды в матче 1/8 финала Кубка России с "Динамо" (0:2). В связи с этим "Спартак" не будет подавать жалобу в экспертно-судейскую комиссию РФС на работу арбитров.

"Спартак" не будет обращаться в ЭСК РФС после матча с "Динамо". Обсуждали и сошлись во мнении, что эпизод с пенальти спорный. У судьи были основания его поставить", – приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, что 11-метровый был назначен за игру рукой нигерийского полузащитника "красно-белых" Виктора Мозеса.

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