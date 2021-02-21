В "Спартаке" дали оценку пенальти в ворота команды в матче с "Динамо"

Теги спартак москвадинамо москва

В "Спартаке" дали оценку пенальти в ворота команды в матче с "Динамо"

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что в клубе считают закономерным пенальти в ворота команды в матче 1/8 финала Кубка России с "Динамо" (0:2). В связи с этим "Спартак" не будет подавать жалобу в экспертно-судейскую комиссию РФС на работу арбитров.

"Спартак" не будет обращаться в ЭСК РФС после матча с "Динамо". Обсуждали и сошлись во мнении, что эпизод с пенальти спорный. У судьи были основания его поставить", – приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, что 11-метровый был назначен за игру рукой нигерийского полузащитника "красно-белых" Виктора Мозеса.

Не пропустите: Аршавин высказался о спорном пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" может снизить для "Уфы" сумму выкупа Урунова, но при одном условии

"Спартак" может снизить для "Уфы" сумму выкупа Урунова, но при одном условии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов