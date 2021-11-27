В "Спартаке" допустили продажу клуба арабским инвесторам

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В "Спартаке" допустили продажу клуба арабским инвесторамФото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Пресс-атташе московского "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о переговорах касательно покупки акций клуба инвесторами из Объеденных Арабских Эмиратов.

– Имя Дона Дрансфилда стало фигурировать в переговорах по "Спартаку" и шейхам. Что можете сказать, на какой стадии переговоры?

– Разговоры о диалоге "Спартака" и структур, о которых писали, имеют под собой основания.

Но это все происходит на уровне акционеров, а коммерческие вещи мы не можем комментировать. Всему свое время, – сказал Зеленов.

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