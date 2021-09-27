В "Спартаке" громко ответили на требования Газизова о выплате неустойки

Адвокат Татьяна Завьялова, занимающаяся делом по иску к "Спартаку" бывшего генерального директора московского клуба Шамиля Газизова, заявила, что истец может не получить требуемую компенсацию за досрочное расторжение контракта.

"Господин Газизов все еще далек от получения этих денег, так и напишите. Хочу напомнить, что "Спартак" по отношению к Газизову никогда не был истцом, давайте об этом помнить, процессуально все возможности еще не исчерпаны. И подача новых исков приостановит решение Уфы.

Но смотря интервью председателя Верховного суда Башкирии, смею предположить, что и сам суд не будет выносить неправовые решения. Поэтому это долгая «игра». И если господин Газизов не начнет разговаривать, боюсь, что эти деньги он никогда не увидит. Клуб готов к диалогу, но не к безразмерным тратам", - приводят слова Завьяловой "РИА Новости".

Напомним, что Газизов был уволен из "Спартака" спустя всего пять месяцев после назначения. По условиям расторжения трудового соглашения, клуб должен заплатить специалисту более 399 миллионов рублей. Впрочем, "Спартак" заплатил только 89 миллионов и отказался платить остальное. Владелец "красно-белых" Леонид Федун заявил, что Газизов ввел его в заблуждение при подписании документа о выходном пособии.

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