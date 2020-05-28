В "Спартаке" исключили назначение Сёмина на пост главного тренера

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В "Спартаке" исключили назначение Сёмина на пост главного тренера

Московский "Спартак" не заинтересован в услугах бывшего главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина, об этом заявил генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн.

"Давайте отталкиваться от реалий. Юрий Палыч крепко связан с "Локо", а соглашение Тедеско ещё далеко до завершения. Сотрудничать с Доменико планируем долгие годы - именно его хочу видеть во главе "Спартака", - сказал Цорн.

Напомним, что 73-летний Сёмин покинул "Локомотив" в связи с истечением срока контракта. Совет директоров "железнодорожников" решил не продлевать договор с легендарным наставником и заменить его на серба Марко Николича.

Соглашение 34-летнего Тедеско со "Спартаком" рассчитано до конца следующего сезона. Немец возглавляет "народную команду" с 14 октября 2019 года.

Не пропустите: Цорн прокомментировал слухи о нарушении Тедеско режима самоизоляции. | http://soccernews.ru
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