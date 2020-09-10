В "Спартаке" исключили продажу Жиго

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В "Спартаке" исключили продажу Жиго

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов дал понять, что в это трансферное окно центральный защитник Самюэль Жиго не покинет команду.

"Спартак" заинтересован в Жиго и не рассматривает варианты его продажи за любые деньги", - цитирует Газизова "РБ-Спорт".

Напомним, что предметный интерес к французскому футболисту проявляет "Лион".

Рыночная стоимость игрока - 9 миллионов евро. В составе "Спартака" Жиго забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 51 матче.

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