В "Спартаке" могла произойти вспышка коронавируса
У нескольких футболистов молодежного состава московского "Спартака" подозрение на коронавирус, сообщает "Рейтинг букмекеров".
По сведениям источника, игроки распущены по домам до подтверждения диагноза. На клубной базе в Тарасовке проводится дезинфекция.
Стоит отметить, что молодые футболисты не контактировали с игроками основной команды, поэтому нет угрозы отмены полуфинального матча Кубка России между "красно-белыми" и "Зенитом". Матч состоится сегодня, 19 июля, в Санкт-Петербурге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22