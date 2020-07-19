В "Спартаке" могла произойти вспышка коронавируса

У нескольких футболистов молодежного состава московского "Спартака" подозрение на коронавирус, сообщает "Рейтинг букмекеров".

По сведениям источника, игроки распущены по домам до подтверждения диагноза. На клубной базе в Тарасовке проводится дезинфекция.

Стоит отметить, что молодые футболисты не контактировали с игроками основной команды, поэтому нет угрозы отмены полуфинального матча Кубка России между "красно-белыми" и "Зенитом". Матч состоится сегодня, 19 июля, в Санкт-Петербурге.

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