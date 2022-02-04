В "Спартаке" назвали футболистов, с которыми обсуждают продление контракта

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Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани перечислил игроков, с которыми ведутся переговоры о подписании новых соглашений.

"Планируем ли мы продлевать контракты с Кутеповым, Рассказовым и Бакаевым? Все три ситуации абсолютно разные. Сейчас мы ведём диалог со всеми тремя, но нужно время. Надеюсь, что в ближайшие дни у нас будут какие-то новости. Для "Спартака" очень важно иметь долгосрочные контракты с игроками, у которых есть потенциал", - сказал Каттани.

Если "красно-белые" до июня не договорятся с вышеуказанными футболистами, то Кутепов, Рассказов и Бакаев станут свободными агентами.

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