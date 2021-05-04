В "Спартаке" назвали главные критерии при поиске нового тренера

Директор по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов рассказал, на какие качества обращали внимание "красно-белые" при выборе нового главного тренера.

Напомним, что клуб ищет замену для Доменико Тедеско, который покинет должность наставника по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.

"Могу сказать только одно: мы хотели, чтобы у тренера была психология победителя и титулы. Выигрывал ли он Лигу Чемпионов? Он выигрывал несколько трофеев. Больше ничего не скажу. Старше ли он 50 лет? Я не скажу. И не знаю. Знаю только, что есть финальная кандидатура, имени не знаю. Рассматривал ли "Спартак" кандидатуру Жозе Моуринью? Судя по публикации коллег, в нём был заинтересован только я. Нет, даже никогда не вели с ним переговоры", - сказал Фетисов.

Ранее стало известно, что новым тренером "Спартака" станет иностранец.

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