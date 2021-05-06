В "Спартаке" назвали критерии при выборе нового тренера

Фото: ФК "Спартак"

Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов рассказал, по каким критериям клуб выбирал нового тренера для команды.

"У нас лига такая, что с критериями подбирался Мирча Луческу - можно сказать, через улицу перешел - адаптация была не нужна. Или Роберто Манчини, которые сейчас со сборной Италии все выигрывает. Марко Николича тоже все критиковали, однако 11 игр кряду выиграл.

Я думаю, необходимо подбирать тренера под философию клуба - доминирующий стиль, то, во что всегда играл "Спартак". Человек должен уметь работать под стрессом, уметь развивать молодежь. Рассматривали много критериев и сделали наш выбор", - приводит слова Попова "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, что "Спартак" ведет переговоры с португальцем Руем Виторией.

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