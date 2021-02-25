В "Спартаке" назвали неприкасаемого футболиста

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В "Спартаке" назвали неприкасаемого футболистаУправляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков назвал имя футболиста, которого не готов отпускать летом.

"У клуба есть трансферный план, не буду называть конкретных цифр или имен игроков, которых будем продавать. По ним могут поступать предложения, которые нас не устроят. Планируем применять систему повышения стоимости игроков, продажу на пике формы. Здесь нет четких цифр. Будут предложения — будем рассматривать.

Но кого точно "Спартак" ни за что не отдаст летом, так это Промес (смеется). Мы опираемся исключительно на мнения спортивного блока, который говорит нам о предложениях. Если оно интересное, то клуб начинает работать, оценивать его со всех точек зрения", - приводит слова Мележикова "СЭ".

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