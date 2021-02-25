В "Спартаке" назвали неприкасаемого футболиста

Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков назвал имя футболиста, которого не готов отпускать летом.

"У клуба есть трансферный план, не буду называть конкретных цифр или имен игроков, которых будем продавать. По ним могут поступать предложения, которые нас не устроят. Планируем применять систему повышения стоимости игроков, продажу на пике формы. Здесь нет четких цифр. Будут предложения — будем рассматривать.