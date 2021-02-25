В "Спартаке" назвали неприкасаемого футболиста
Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков назвал имя футболиста, которого не готов отпускать летом.
"У клуба есть трансферный план, не буду называть конкретных цифр или имен игроков, которых будем продавать. По ним могут поступать предложения, которые нас не устроят. Планируем применять систему повышения стоимости игроков, продажу на пике формы. Здесь нет четких цифр. Будут предложения — будем рассматривать.
Но кого точно "Спартак" ни за что не отдаст летом, так это Промес (смеется). Мы опираемся исключительно на мнения спортивного блока, который говорит нам о предложениях. Если оно интересное, то клуб начинает работать, оценивать его со всех точек зрения", - приводит слова Мележикова "СЭ".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18