В "Спартаке" назвали причину исчезновения профиля Урунова с сайта клуба

Директор по развитию и коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов рассказал, почему с официального сайта московского клуба пропал профиль узбекистанского полузащитника Остона Урунова.

"Обычная ошибка. Профиль Остона Урунова вновь на официальном сайте "Спартака". К столетию клуб намерен представить новую digital-экосистему - в том числе во избежание повторения подобных ситуаций в будущем", - приводит слова Фетисова "Чемпионат".

"Спартак" купил Урунова у "Уфы" летом 2020 года за один миллион евро. В составе "красно-белых" он провел девять матчей и забил один гол. В январе 2021 года Урунов вернулся в "Уфу" на правах аренды и провел за клуб восемь матчей без результативных действий. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2025 года.

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