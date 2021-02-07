В "Спартаке" назвали причину, почему Жиго пропустил матч с "Ригой"

Теги спартак москвасамюэль жиготравмы

В "Спартаке" назвали причину, почему Жиго пропустил матч с "Ригой"

Французский защитник московского "Спартака" Самуэль Жиго получил небольшую травму, сообщает пресс-служба клуба.

У футболиста диагностирован ушиб бедра. В связи с этим француз пропустил товарищеский матч с "Ригой" (4:0).

В нынешнем сезоне 27-летний Жиго провел за "Спартак" 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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